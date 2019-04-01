» » ENEMO: Дебаты перед вторым туром чрезвычайно важны

ENEMO: Дебаты перед вторым туром чрезвычайно важны

Сегодня, 10:42 citynews.net.ua | Напечатать

Дебаты между кандидатами в президенты Украины являются чрезвычайно важными для предвыборной кампании, заявил представитель миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) по вопросам выборов Пьер Петье.

«Вы совершенно правы, подчеркивая важность дебатов между кандидатами. Несмотря на их отсутствие перед первым туром, кампания все-таки была конкурентной. Мы призываем и отмечаем, что дебаты перед вторым туром чрезвычайно важны для предвыборной кампании», - приводит его слова Радио Свобода.

Миссия Национального демократического института (США) также призвала кандидатов в президенты принять участие в дебатах.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Центральная избирательная комиссия обработала более 99% протоколов. Актер и бизнесмен Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко выходят во второй тур, который состоится 21 апреля.

После объявления результатов экзит-полов Порошенко заявил, что дебаты кандидатов обязательно должны состояться перед вторым туром. Зеленский сказал, что готов к дебатам. Впрочем, в его команде предположили, что Зеленский не будет участвовать в дебатах из-за их бессодержательности


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:10

В Станице установили новое оборудование для реанимации

Сегодня, 12:59

Лещенко настаивает, что новоизбранный президент должен поехать на КПВВ Донбасса

Сегодня, 12:58

Жителям Луганщины предлагают добровольно сдать оружие

Сегодня, 12:26

В Северодонецке завтра перекроют центр города

Сегодня, 11:42

в ОРЛО жители протестуют против «копанки»

Сегодня, 11:33

В зоне ООС прошли тренировки экипажей вертолетной армейской авиации

Сегодня, 10:42

ENEMO: Дебаты перед вторым туром чрезвычайно важны

Сегодня, 09:31

На Донбассе погибли двое украинских военных

Вчера, 18:54

На Донбассе погибли двое украинских военных

Вчера, 18:02

На Луганщине возобновлено активное строительство "Стены"

Вчера, 17:45

В Луганской области обработали 100% протоколов

Вчера, 17:37

Луганские спортсмены завоевали 37 наград на чемпионате Украины по каратэ

Новости Украины:

Сегодня, 13:07

Правительство обязало Нафтогаз снизить цену на газ для населения

Сегодня, 12:59

Лещенко настаивает, что новоизбранный президент должен поехать на КПВВ Донбасса

Сегодня, 12:30

В центре Киева произошла стрельба: есть жертвы

Сегодня, 12:28

Синоптики обещают апрель теплее нормы

Сегодня, 11:44

КСУ обнародовал решение о переименовании Днепропетровской области

Сегодня, 11:32

Киев завершит отопительный сезон через три дня

Сегодня, 10:14

Известный голливудский актер согласился на съемки в Крыму

Сегодня, 10:12

Пожар в Чернобыльской зоне потушили

Вчера, 17:36

На Черниговщине прекратили трансляцию 7 российских телеканалов

Вчера, 17:09

В Краматорске девушка неудачно пыталась уйти из общежития через окно по простыням

Вчера, 16:48

Кто не подлежит весеннему призыву

Вчера, 16:41

Жители Закарпатья протестуют против «стены» на границе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 