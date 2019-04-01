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На Донбассе погибли двое украинских военных

Сегодня, 18:54 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения ООС на Донбассе во вторник, 2 апреля, погибли двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

С начала текущих суток противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции подразделений Объединенных сил обстреляли четыре раза:

из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

из подствольных гранатометов - вблизи города Авдеевка;

из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Гнутово;

из станковых противотанковых гранатометов - возле села Широкино.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики шесть раз обстреляли наших защитников:

трижды - из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 120 мм - вблизи села Екатериновка;

дважды - из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов - в районе города Попасная.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.


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