В Украине отменили декларацию о валюте и доходах за рубежом

Декларацию о валютных ценностях, доходах и имуществе за рубежом с I квартала 2019 года подавать не нужно. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, декларации отменяются в связи с введением в действие с 7 февраля 2019 года закона "О валюте и валютных операциях".

Последним периодом, за который необходимо было подавать декларацию, является 2018 год.

"В случае необходимости представления Национальному банку Украины деклараций за периоды до введения в действие закона №2473 "О валюте и валютных операциях", это возможно осуществить в ранее установленном порядке почтовой связью или собственноручно по адресу Национального банка Украины в регионах", - говорится в сообщении.