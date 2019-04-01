В Луганской области обработали 96.82% протоколов Сегодня, 10:35 citynews.net.ua | Напечатать В Луганской области по состоянию на 10.00 2 апреля 2019 года обработали 96.82% протоколов. Лидером в шести округах по-прежнему остается Юрий Бойко Другие новости по теме: ЦИК обработала 70% протоколовВ Луганской области обработано 31,15% протоколовВ Одессе обработали 100% протоколов: мэром остается ТрухановВ Луганской области уже обработали 22,54% протоколовВ Луганской области обработали 20,66% протоколов