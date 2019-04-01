В зоне ООС на Донбассе с утра возобновились обстрелы

В зоне ООС на Донбассе с утра возобновились обстрелыСегодня, 09:20
В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате боевых действий 1 апреля 2019 года ранены трое украинских военных.
Сообщается, что вчера противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Зафиксированы обстрелы вблизи поселка Пески, Авдеевки, Новотроицкого, Лебединского, Крымского, Золотого, Новолуганского и хутора Вольный. В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения.
Также сообщается, что с утра противник из минометов обстрелял позиции в районе поселка Верхнеторецкое, потерь среди личного состава нет.