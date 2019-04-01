Пропуска на пересечение линии разграничения на Донбассе стали бессрочными

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что сроки действия разрешений для пересечения линии разграничения на Донбассе были изменены.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В министерстве со ссылкой на Службу безопасности Украины, заявления, которые были поданы в период с 28 марта 2019 года, становятся бессрочными. Аналогично будут действовать заявления, переподанные с 28 марта 2019 года.

При этом заявления, поданные и обработанные до 28 марта 2019 года, будут действовать один год. После завершения их действия заявление можно будет переподать и получить бессрочный пропуск.

Как известно, для продления срока действия ранее полученных разрешений необходимо авторизироваться в онлайн-реестре разрешений на пересечение, найти в разделе "История поданных заявлений" соответствующее заявление и нажать "Переподать". После этого нужно переподать заявление, скорректировав при необходимости личные данные.

Отметим, что переподать заявление может только тот, кто его зарегистрировал, а кнопка "Переподать" активизируется за 2 месяца до конца срока действия разрешения. Заявления, которые не были переподаны до завершения срока действия, будут удалены.