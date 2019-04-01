В Украине запустили электронный рецепт

В Украине с 1 апреля 2019 года вводится электронный рецепт для пациентов, которые получают препараты по государственной программе "Доступные лекарства".

Об этом сообщает Минздрав.

"С 1 апреля пациенты, которые пользуются правительственной программе «Доступные лекарства», начнут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронным рецептом. Получить электронный рецепт можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация", - говорится в сообщении.

Отмечается, если пациент не выбрал своего врача, декларацию можно подписать во время ближайшего визита к врачу и сразу же получить электронный рецепт по программе «Доступные лекарства».

"Запуск электронного рецепта стал возможен благодаря переходу программы «Доступные лекарства» в Национальную службу здоровья Украины. Это позволит пациентам получать лекарства по рецепту в любой аптеке в Украине, которая имеет договор с НСЗУ, без привязки к местности, где этот рецепт был выдан. Следовательно, программа станет еще более доступной для пациентов", - отметили в Минздраве.