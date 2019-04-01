Жительница Луганской области подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры области.

Установлено, что в мае 2014 года женщина участвовала в организации на территории поселка Герасимовка Станично-Луганского района проведения т. н. "референдума".

Изаестно, что женщина получила от неустановленных лиц бюллетени, провела инструктаж о порядке проведения псевдореферендума с "членами комиссии" и передала им бюллетени для голосования. В день голосования, 11.05.2014 г., на "голову избирательной комиссии" возлагались обязанности по координации и контролю за деятельностью так называемого "избирательного участка". Подозреваемая лично подписала протокол о результатах проведения т. н. "референдума" и передала их неустановленному лицу для объявления результатов и последующего создания т. н. "Луганской народной республики".

"Поскольку во время досудебного расследования женщина полностью признала свою вину в совершении уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве с договором о признании виновности направлено в суд", - говорится в сообщении.