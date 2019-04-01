Боевики готовят провокации в Донбассе

Во временно оккупированном Донбассе командование российских оккупационных войск продолжает удерживать в повышенной готовности к применению соединения и части боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В районы передовых позиций противником выведены специально подготовленные подразделения, находящиеся в готовности одновременно на нескольких направлениях обстрелять свои позиции и гражданские объекты для провоцирования активизации боевых действий", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, боевики направили на передовые позиции значительное количество съемочных групп, которые готовы, в случае обострения обстановки, выдавать заранее подготовленные искривленные и неправдивые материалы в пропагандистских СМИ.