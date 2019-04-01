Полиция Луганщины получила 68 сообщений о возможных нарушениях во время выборов

На протяжении дня голосования на выборах президента 31 марта 2019 года органами и подразделениями Национальной полиции был обеспечен порядок и безопасность на 536 избирательных участках.

Об этом сообщает корреспондент «Сitynews».

«Благодаря слаженным действиям правоохранителей, существенных нарушений общественного порядка и безопасности допущено не было. Также существенных нарушений избирательного законодательства, которые бы могли повлиять на ход или результат выборов, нами также не зафиксировано. В органы национальной полиции поступило 68 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. По всем сообщениям проведена проверка, в одном случае были выявлены признаки административного нарушения и относительно виновного составлен протокол по статье 178 кодекса Украины про админнарушения. Также в одном случае были выявлены признаки уголовного нарушения по статье 158 с отметкой 1 в Лисичанске по факту незаконной выдачи бюллетеня», - сообщил Роман Ткачёв, помощник начальника ГУНП Украины в Луганской области.

Правоохранители Луганщины продолжают нести службу в усиленном режиме.