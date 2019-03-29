Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии Золотое

Путинские наемники обстреляли мирный поселок Золотое. Есть разрушения.

Об этом в своей Фейсбук сообщил глава ВГА в Золотом Константин Ильченко.

«Вчора, близько о сьомій годині вечора їх арта знов била по місту. Тепер вони вицілювали вулицю 1 Вільна, на якій нема і ніколи не було військових підрозділів ЗСУ.

Прилетіло три снаряди 152-го калібру. В результаті в двох домах пошкоджені вікна, забори, прибудинкові споруди, а один дім, після прямого влучання, повністю знищений

Цей будинок розташований по вул..1 Вільна,29. Там проживає літнє подружжя, їх врятувало чудо, в цей день вони поїхали до своїх родичів.

Дивитися тяжко в очі людям, бо вони не розуміють за що страждають,чому російська воєнна машина намагається вбити саме їх, мирних мешканців.

Місцева влада завжди повинна бути поряд з людьми, а особливо в такі скрутні часи, які переживає зараз Золоте.

Зробимо все можливе, щоб постраждалі не відчували себе сам на сам з горем, обов’язково допоможемо. Впевнений, що нас підтримає в цьому і районна і обласна влада», - написал он.