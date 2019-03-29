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Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии Золотое

Сегодня, 13:50 citynews.net.ua | Напечатать

Путинские наемники обстреляли мирный поселок Золотое. Есть разрушения.

Об этом в своей Фейсбук сообщил глава ВГА в Золотом Константин Ильченко.

Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии Золотое

Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии Золотое

«Вчора, близько о сьомій годині вечора їх арта знов била по місту. Тепер вони вицілювали вулицю 1 Вільна, на якій нема і ніколи не було військових підрозділів ЗСУ.

Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии Золотое

Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии Золотое

Прилетіло три снаряди 152-го калібру. В результаті в двох домах пошкоджені вікна, забори, прибудинкові споруди, а один дім, після прямого влучання, повністю знищений

Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии Золотое

Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии Золотое

Цей будинок розташований по вул..1 Вільна,29. Там проживає літнє подружжя, їх врятувало чудо, в цей день вони поїхали до своїх родичів.

Дивитися тяжко в очі людям, бо вони не розуміють за що страждають,чому російська воєнна машина намагається вбити саме їх, мирних мешканців.

Місцева влада завжди повинна бути поряд з людьми, а особливо в такі скрутні часи, які переживає зараз Золоте.

Зробимо все можливе, щоб постраждалі не відчували себе сам на сам з горем, обов’язково допоможемо. Впевнений, що нас підтримає в цьому і районна і обласна влада», - написал он.


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