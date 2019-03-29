В ОРЛО во время обстрела пострадали женщина и ее внук

СММ ОБСЕ подтвердила ранение двух мирных жителей неподконтрольного властям поселка Сентяновка (бывш. Фрунзе) Луганской области при обстреле 25 марта.

Об этом сообщается в отчете миссии.

Наблюдатели пообщались с семьей пострадавших и медработниками.

81-летняя местная жительница сообщила, что 25 марта она получила гематомы, находясь возле своего дома по улице Шевченко.

Внук пострадавшей рассказал, что во время обстрела в тот же день его 12-летний сын пытался добраться до погреба во дворе дома, чтобы укрыться там, однако его сбила ударная волна от взрыва.

Медработники пункта скорой помощи в Сентяновке сообщили о том, у мальчика было сотрясение мозга и шок.

В отчете от 27 марта СММ сообщала о наличии повреждений инфраструктуры и свежих воронок в Сентяковке вследствие обстрела 25 марта.