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В МВД назвали наиболее частые нарушения с начала выборов 2019

Сегодня, 10:07 citynews.net.ua | Напечатать

С начала выборов 2019 полиция зафиксировала 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Сообщается, что с утра уже поступили 25 заявлений и сообщений о нарушениях: в Закарпатской области - 4, Кировоградской - 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской - по 2, Киевской, Одесской, Черкасской - по 1 и в Киеве - 7.

Также сообщается, что 7 сообщений касались незаконной агитации, 2 - фотографирования бюллетеней (в Кировоградской области). Также зафиксирован подкуп избирателя в Закарпатской области и попытка вынести бюллетень с участка в Житомирской области.


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