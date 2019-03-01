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В Луганской области начальник ГУ Держпраці задержан при получении взятки

Сегодня, 12:51 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области начальник ГУ Держпраці задержан при получении взяткиСотрудники Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил задержали при получении взятки начальника Главного управления Госслужбы труда в Луганской области.

Оперативники установили, что чиновник требовал от руководителей предприятий угольной промышленности ежемесячную «дань» в размере от двух до пяти тысяч гривен. За эту сумму злоумышленник обещал «откладывать» сроки устранения выявленных нарушений законодательства об охране труда на шахтах и, в нарушение требований, предоставлял разрешения на продолжение хозяйственной деятельности.

По заключению экспертов, игнорирование правил безопасности на объектах критической инфраструктуры могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, угрожало жизни шахтеров.

Всего  сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали почти двадцать фактов получения чиновником взяток на общую сумму почти пятьдесят тысяч гривен.

Правоохранители задержали госслужащего в служебном кабинете во время получения очередного платежа от руководителя угольного предприятия. Чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Согласно информации на официальном сайте Держпраці в Луганській области, должность руководителя главного управления занимает Вячеслав Миленин.


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