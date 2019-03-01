За день на Донбассе погиб один военный, двое получили ранения

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 29 марта, погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр ОСС в своем Facebook.

Так, в течение текущих суток противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностям, с расходом 59 мин калибров 120 и 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели три обстрела позиций Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг семь раз обстрелял наших защитников.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. Подразделения обороняющихся адекватным ответом заставили врага прекратить обстрелы. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.