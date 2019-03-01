Госстат определил самые богатые регионы Украины. Луганская область на последнем месте

Средний валовой региональный продукт в Украине в 2017 году в расчете на одного человека составляет 70,2 тыс грн.

Об этом сообщает Госслужба статистики.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП на одного человека за 2017 год вырос на 2,9%. Номинальный ВВП в фактических ценах за 2017 год составляет 2,983 млрд грн.

Самый большой ВВП на душу населения зафиксирован в Киеве (238,6 тыс. грн), что в 3,4 раза больше, чем в целом по стране (70,2 тыс. грн).

Далее идут Полтавская (106,2 тыс. грн), Днепропетровская (97,1 тыс. грн) и Киевская (90,0 грн).

В конце списка находится Луганская (13,9 тыс. грн) область.