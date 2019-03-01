В оккупированном Свердловске горела школа

В неподконтрольном украинским властям Свердловске (после переименования – Должанск) горела школа.

Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«28 марта в 19:51 на линию 101 поступило сообщение о пожаре в Свердловской общеобразовательной средней школе №4 им. Ю. Радионова... Прибывшие подразделения провели разведку, выявили загорание в учительской комнате школы, через перекрытия пламя вырывалось на крышу. Была угроза стремительного распространения огня по всему зданию школы», – утверждают в «ЛНР».

В «МЧС» сообщают, что распространения огня удалось не допустить. Пожар был ликвидирован в 22:10. Огнем уничтожены комната на площади 40 кв. м, перекрытие, мебель на площади 20 кв. м.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Сгоревшая комната нуждается в капитальном ремонте. На учебном процессе это не отразится: школьники в понедельник приступят к занятиям», – уверяют в «ЛНР».