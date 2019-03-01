СБУ разоблачила управляемых из РФ экстремистов, которые готовили теракты

Служба безопасности Украины прекратила деятельность управляемого с территории России экстремистского объединения, которое для дестабилизации внутренней ситуации в нашей стране планировало воспользоваться повышением политической активности населения во время избирательного процесса, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что группировка координировалось гражданином США Рустамом Ташбаевим, уроженцем РФ, бывшим курсантом Калининградского высшего военно-морского училища, который в 2015 году был выдворен из Украины за подрывную деятельность.

По заданию российских спецслужб участники объединения должны были создать собственные военные формирования «Украинскую повстанческую армию» («УПА» - с дислокацией за рубежом) и «Украинскую национальную армию» («УНА» - с дислокацией в Украине).

На территории нашего государства процесс создания «Украинской национальной армии» возглавил гражданин Украины Ю. Заболотный, который неоднократно задерживался сотрудниками Национальной полиции за незаконное хранение оружия и ограбления и привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя в Украине. Установлено, что в течение длительного времени Заболотный вел переговоры о получении денежной помощи для проведения экстремистской деятельности с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским.

В рамках уголовного производства СБУ задокументировано, что по инициативе иностранных кураторов в период объявления военного положения в Украине руководители «УНА» наладили сбор информации о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ с целью совершения диверсий и срыва мобилизации.

Русский след в деятельности «УНА» подтвердился по результатам обысков, проведенных у участников этой экстремистской организации в Одессе, двое из которых - граждане Российской Федерации и непризнанной Приднестровской народной республики, а третий - гражданин Украины - уроженец Приднестровья. В частности, правоохранители изъяли средства поражения и тысячу экземпляров газет, содержащих призывы присоединяться к деятельности «УНА».

Во время проведения шестнадцати обысков также было обнаружено и изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства и гранаты, взрывчатка, военное снаряжение, средства связи и внутренние документы незаконного военного формирования, касающиеся его противоправной деятельности.

«Все попытки расшатать ситуацию в Украине, в том числе под прикрытием патриотическими лозунгами, обречены на поражение. Служба безопасности Украины выполнит свои задачи по обеспечению безопасности наших граждан во время выборов президента Украины», – отметил председатель СБУ Василий Грицак.

В ходе следственных действий обнаружено и изъято автоматическое огнестрельное и холодное оружие, взрывчатка, военное снаряжение, средства связи и документы, подтверждающие приготовление к свержению конституционного строя и подготовки с этой целью террористических актов членами «УНА».

Сейчас продолжаются следственные действия, по результатам которых состоится совместный брифинг СБУ и Генеральной прокуратуры Украины