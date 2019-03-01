За сутки КПВВ на Донбассе пересекли более 41 тысячи человек

Наибольшая очередь из автомобилей для пересечения линии разграничения с утра 28 марта зафиксирована на КПВВ «Майорское».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Всего утром на контрольных пунктах на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» - 60/45; «Марьинка» - 20/70; «Новотроицкое» - 10/40; «Гнутово» - 25/30.

В сообщении Госпогранслужбы говорится, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался динамичным, однако имел тенденцию к уменьшению в пределах всех дорожных коридоров.

Через линию разграничения в пределах КПВВ 27 марта проследовали 41,7 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.