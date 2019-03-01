Красный Крест направил в ОРДЛО более 305 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 16 грузовиков, которые перевозили 305,2 тонны гуманитарного груза.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 16 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста общим весом 305,2 тонны. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены продуктовые наборы, строительные материалы, канцелярские принадлежности, оргтехника и комплектующие материалы, лекарственные препараты, товары медицинского назначения, корм для домашних животных», – сообщили в Госпогранслужбе.