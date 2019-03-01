В ОРЛО пенсионерку обвинили в работе на СБУ

Боевики "МВД ЛНР" задержали пенсионерку, у которой якобы изъяли взрывчатые вещества и обвинили в "сотрудничестве с СБУ".

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

"Сотрудниками Министерства внутренних дел ЛНР на территории Луганской Народной Республики была задержана гражданка 1947 года рождения во время расклеивания листовок проукраинского содержания. Как пояснила гражданка, она выполняла задание неких лиц, с которыми она познакомилась на территории, подконтрольной украинской власти, а именно была завербована сотрудниками СБУ", - заявили "полицейские".

В сообщении сказано, что по месту жительства задержанной, якобы, были обнаружены и изъяты килограмм пластита, пять тротиловых шашек массой 200 г каждая, два электродетонатора с проводами, минный взрыватель МУВ-2 и запал к нему.

"Как поступить с взрывчатыми материалами женщине дали подробную инструкцию, которую она выполнила: разделила, связала и оставила у себя до следующих указаний. По мнению специалистов, изъятых у гражданки взрывчатых веществ хватило бы на проведение, как минимум, трех терактов, которых, благодаря работе правоохранителей, удалось избежать", - заявили в так называемом "МВД ЛНР".