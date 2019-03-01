В зоне ООС на Донбассе за сутки ранен один украинский военный

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики увеличили интенсивность обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 23 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из минометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под огонь противника попали укрепления в районе Водяного, Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Чермалыка и других населенных пунктов.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавили в штабе.

С утра обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.