В зоне ООС на Донбассе за сутки ранен один украинский военный

В зоне ООС на Донбассе за сутки ранен один украинский военныйСегодня, 09:57
В зоне операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики увеличили интенсивность обстрелов.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Сообщается, что вчера боевики 23 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из минометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под огонь противника попали укрепления в районе Водяного, Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Чермалыка и других населенных пунктов.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавили в штабе.
С утра обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.