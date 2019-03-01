На Донбассе посчитали количество поврежденных и разрушенных домов

На Донбассе за 5 лет вооруженного конфликта разрушены или повреждены более 20 тысяч домов.

Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту» (БФ «Право на захист») на своей странице в Facebook.

«Более 20 тыс. домов повреждены или разрушены за последние 5 лет в результате боевых действий на территории Донетчины и Луганщины. Из них 7 433 объектов жилого фонда в Луганской и 12 921 домов различных форм собственности – в Донецкой областях», – говорится в сообщении.

Эти цифры предоставлены в ответ на запрос БФ «Право на защиту» в Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администрациях (ОВГА). «За этими цифрами – тысячи людей, которые лишился в прямом смысле слова без крыши над головой. Поэтому одним из самых болезненных вопросов является компенсация за поврежденные или разрушенные дома – получат ли пострадавшие хоть что-то и кто будет компенсировать убытки?», – отмечается в сообщении.