» » Правоохранители перешли на усиленный режим работы перед выборами

Правоохранители перешли на усиленный режим работы перед выборами

Вчера, 13:03 citynews.net.ua | Напечатать

Национальная полиция и МВД с понедельника, 25 марта, перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине, которые состоятся 31 марта 2019.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что за несколько месяцев до выборов в Украине подразделения МВД провели ряд подготовительных мероприятий. Так, для обеспечения правопорядка во время выборов была отработана организация и координация работы между всеми службами ведомства на местах.

"Мы обеспечили охрану 199 окружных избирательных участков. Привлечено около 400 полицейских. Начал работу межведомственный оперативный штаб. В его состав вошли представители всех подразделений министерства, которые отслеживают, анализируют ситуацию для принятия соответствующих решений. С сегодняшнего дня весь личный состав Министерства внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы ", - подчеркнул Яровой.

По его словам, к обеспечению правопорядка во время волеизъявления граждан будет привлекаться более 135 400 правоохранителей, из них более 72 500 - именно полицейских.

Глава НПУ Сергей Князев отметил, что руководители структурных и территориальных подразделений будут нести персональную ответственность за ненадлежащее реагирование на любые нарушения во время выборов.

"Подчеркиваю для руководителей полиции на местах: полная ответственность за обеспечение безопасности во время волеизъявления граждан возлагается именно на нас с вами... Ваша реакция на каждое нарушение должна быть мгновенной в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.

Кроме того, сообщается, что с начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 3945 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 210 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Составлены 613 административных протоколов, проводится проверка 755 сообщений. Только за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 57 сообщений. По четырем фактам полицейские открыли уголовные производства", - сообщили в Нацполиции.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:50

На Луганщине рецидивист получил 3,5 года тюрьмы за хранение боеприпасов

Вчера, 17:32

Боевики ЛНР вовлекают молодежь в ряды НВФ

Вчера, 16:56

На Донбассе посчитали количество поврежденных и разрушенных домов

Вчера, 16:19

ИС: оккупационные подразделения требуют от РФ больше боеприпасов

Вчера, 14:59

Боевики обстреляли Камышеваху-1

Вчера, 14:58

Место голосования на выборах президента изменили более 265 тысяч украинцев

Вчера, 14:37

На госгранице в Луганской области задержали автомобилистов с поддельными страховками

Вчера, 13:24

В Сватово пьяный мужчина разносил приглашения на выборы

Вчера, 13:03

Правоохранители перешли на усиленный режим работы перед выборами

Вчера, 12:41

В оккупированном Свердловске МГБ ЛНР задержала протестантского пастора

Вчера, 11:59

Минэнерго РФ рассчитывает на продление транзита газа через Украину после 2019

Вчера, 10:59

Геращенко ждет, что ОБСЕ раскритикует Россию из-за ситуации у Станицы Луганской

Новости Украины:

Вчера, 18:00

«Гусь» покажет молодежи, как проголосовать на выборах

Вчера, 17:41

В Украину не пропустили актеров из РФ

Вчера, 16:57

В прифронтовой Авдеевке при родах умерла женщина и ее ребенок

Вчера, 16:21

За неделю в Украине от кори умерли 4 человека

Вчера, 14:58

Место голосования на выборах президента изменили более 265 тысяч украинцев

Вчера, 14:36

Свитолина покинет топ-5 мирового рейтинга

Вчера, 13:17

Глава ЦИК не исключает задержек в подсчете голосов на выборах президента

Вчера, 13:03

Правоохранители перешли на усиленный режим работы перед выборами

Вчера, 12:36

ЦИК передала за границу 420 тысяч бюллетеней

Вчера, 11:58

Когда в Украину придет тепло

Вчера, 10:59

Геращенко ждет, что ОБСЕ раскритикует Россию из-за ситуации у Станицы Луганской

Вчера, 10:27

В Днепре спасли женщину, двое суток просидевшую в колодце (видео)

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 