В оккупированном Свердловске МГБ ЛНР задержала протестантского пастора

«МГБ ЛНР» задержала протестантского пастора в Свердловске Луганской области во время богослужения 24 марта.

Об этом на странице в Facebook сообщил протестантский священник, общественный активист Сергей Косяк.

«24 марта, во время воскресного богослужения был арестован пастор евангельской церкви Николай Муратов. Его и ещё несколько человек, допросили и продержали до вечера в местной полиции, потом отпустили взяв подписку о невыезде», - написал он.

Согласно данным Косяка, богослужения в церкви запретили. В дальнейшем боевики собираются вызывать на допрос прихожан.

Он отметил, что по «законам» группировки религиозные организации, не получившие перерегистрацию, не имеют право проводить собрания.

По данным Сергея Косяка, ни одна новая община на территориях Донецкой и Луганской областях, подконтрольных боевикам, регистрации не получила.