Геращенко ждет, что ОБСЕ раскритикует Россию из-за ситуации у Станицы Луганской

Украинская сторона ждет «жесткого заявления» Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика в связи с ситуацией в районе Станицы Луганской.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады и уполномоченная президента Украины по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в эфире телеканала «Прямой».

По ее словам, ОБСЕ должна заявить о том, что Россия заблокировала ремонт моста на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.

Также Геращенко считает, что как только в составе СММ ОБСЕ стало меньше россиян, то она «открыла глаза» на нахождение на Донбассе современных российских комплексов радиоэлектронной борьбы.