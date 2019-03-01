В ОРДЛО местных жителей «вербуют» в оккупационную армию смсками

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает принимать меры с целью повышения уровня укомплектованности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Вместе с принудительным призывом на военную службу, оккупационные власти увеличили интенсивность агитационно-пропагандистской работы. В частности, местные операторы мобильной связи рассылают на телефоны жителей временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях специальные сообщения агитационного характера по вступлению на контрактную службу.

Кроме того, граждан Украины и других стран при въезде на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей обязывают проходить собеседования с представителями т.н. «республиканских органов государственной безопасности», во время которых последние путем обещаний и шантажа пытаются вербовать лиц на военную службу в составе российско-оккупационных войск.