На Луганщине нашли женщину, которая оставила на помойке мертворожденного ребенка

В Луганской области полиция нашла женщину, которая оставила на помойке в Рубежном мертворожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По информации правоохранителей, тело новорожденного в полиэтиленовом пакете и картонной коробке обнаружили 13 марта этого года в одном из дворов Рубежного по ул. Менделеева.

В ходе расследования выяснилось, что ребеночек родился недоношенным и уже мертвым. Для выяснения всех обстоятельств происшествия, полицейские продолжали искать мать ребенка. Поиски продолжались около 10 дней.

Как сообщили в полиции, 26-летняя женщина длительное время была на заработках в России, там забеременела. Когда вернулась домой, через некоторое время поняла, что с ребенком что-то не так, потому что не чувствовала его движений. «Самостоятельно родив мертвый плод, женщина хотела скрыть это, потому что родные и врачи не знали о ее беременности, однако – испугалась и вынесла его на помойку, предварительно укутав в пакет. Она считала, что никто не найдет ни страшную находку, ни ее», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается проведение экспертиз и только потом будет принято окончательное решение и дана правовая оценка действиям женщины. Сейчас подтверждено лишь одно – ребенок умер до рождения.