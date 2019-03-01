Работники Луганской областной государственной администрации - областной военно-гражданской администрации совместно с представителями Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, приняли участие во Всеукраинской акции «Будущее леса - в твоих руках», сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Сегодня, 22 марта, в рамках акции на территории Северодонецкого лесо-охотничьего хозяйства было высажено пять тысяч сеянцев сосны. Таким образом восстановлено очередной гектар леса, пострадавшего от пожара в результате боевых действий в 2014-2015 годах. К мероприятию присоединились более 50 работников областной администрации.

Акция «Будущее леса - в твоих руках» проводится уже более 10 лет. В этом году также государственные служащие во всех районах области «вооружились» мечами Колесова и вышли на восстановление лесных угодий Луганской области.