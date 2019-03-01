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В ОРЛО запретили лов рыбы и раков с 1 апреля

Сегодня, 12:12 citynews.net.ua | Напечатать

В «ЛНР» утвердили перечень мест для разрешенного любительского лова рыбы в водных объектах на время весенне-летнего запрета 2019 года и установили сроки запрета на лов (добычу) водных биоресурсов на период нереста рыбы.

Об этом сообщил начальник «отдела охраны водных биоресурсов управления экологического надзора» Денис Ермак, пишут сепаратистские СМИ.

Он рассказал, что установлены следующие сроки запрета:

в реках и их корневых водах – с 1 апреля по 20 мая;

в водохранилищах, прудах – с 1 апреля по 10 июня;

в придаточных водоемах (озерах, старицах, притоках) – с 1 апреля по 30 июня.

На лов (добычу) раков:

с 1 апреля по 30 июня (во время воспроизводства);

с 20 августа по 30 сентября (во время линек).

«Запрещено во время нереста передвижение каких-либо плавсредств на водных объектах ЛНР, кроме плавсредств исполнительных органов государственной власти республики, осуществляющих охрану водных биоресурсов», – отметил Ермак.

Кроме того, утвержден перечень разрешенных мест любительского лова рыбы на время весенне-летнего запрета 2019 года. «В запрещенный весенне-летний нерестовый период разрешается осуществлять любительское рыболовство на специально определенных участках водоемов, не являющихся нерестовыми участками рыбы, или массового их сосредоточения, одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком или спиннингом (для блеснения) с берега, с обязательным соблюдением требований правил любительского и спортивного рыболовства», – пояснил он.


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