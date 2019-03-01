Президент подписал изменения в бюджет-2019

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019», сообщили в пресс-службе Главы государства.

Документом от 28 февраля этого года № 2696-VIII уточняются объемы межбюджетных трансфертов в разрезе местных бюджетов в связи с отменой выборов в территориальных общинах и дополнительных выборов местных депутатов из-за введения военного положения в ряде областей.

Реализация закона создает условия для повышения финансовой возможности местных бюджетов и обеспечит эффективное и целевое использование средств государственного бюджета в текущем году.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и применяется с 1 января 2019 года.