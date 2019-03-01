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Силы ООС уничтожили склад с боеприпасами и один военный автомобиль боевиков

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 20 марта российские оккупационные войска 11 раз обстреляли украинские позиции, ранены трое военных.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал украинские позиции из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Лебединское; из снайперского оружия - в районе города Марьинка", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции подвергались обстрелу в районе населенного пункта Новолуганское, возле сел Старый Айдар, Екатериновка, в районе населенного пункта Троицкое; вблизи Песчаного и Станицы Луганской, а также в районе Хутора Вольного.


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