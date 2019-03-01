Представители Украины в Минске направили в адрес ТКГ требование определить дату обмена

Украинская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске предложила провести обмен пленными в марте 2019 года.

Об этом заявила представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

Геращенко рассказала о проведении совещания с представителем Украины в ТКГ Евгением Марчуком. По его результатам подготовили обращение на представителей ОБСЕ и РФ в ТКГ и гуманитарной группы с требованием поставить первым вопросом определение даты передачи РФ 25 россиян, осужденных в Украине, в обмен на политзаключенных Кремля