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В ОРЛО на пожаре в общежитии погиб мужчина

Сегодня, 15:16 citynews.net.ua | Напечатать

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче  на пожаре погиб 66-летний местный житель.

Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«19 марта в 02:27 на линию 101 Красного Луча поступило сообщение от местных жителей о том, что из комнаты бывшего общежития по ул. Проездная выходят клубы дыма», – утверждают в «МЧС».

Там добавляют, что по прибытию сотрудников «МЧС» наблюдалось открытое горение комнаты на втором этаже, сильное задымление в коридоре. Жильцы самостоятельно покинули свои квартиры, вышли на улицу. Они рассказали, что в комнате находится 66-летний хозяин.

«В результате проведенной разведки звеном газодымозащитной службы на кровати было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Пожар был ликвидирован в 03:04. Огнем уничтожена кровать, повреждены комната на площади 12 кв. м, домашние вещи, мебель на площади 6 кв. м. Вероятная причина – неосторожное обращение с огнем при курении. Соседи рассказали, что погибший вел неблагополучный образ жизни, употреблял алкоголь, в таком состоянии курил в постели... В данном общежитии периодически происходят возгорания по вине нерадивых жильцов», – сообщают в «ЛНР».


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