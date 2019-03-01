Украине передали 60 осужденных с ОРЛО

Украинской стороне 20 марта передали 60 осужденных с временно оккупированной территории Луганской области для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории.

Об этом сообщается в Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Как сообщается, в феврале было передано 33 осужденных, а в декабре прошлого года 42.

"За последние три месяца нам удалось переместить с неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже освобождены в связи с окончанием срока отбывания наказания", - сообщила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что 4 лица, в том числе женщина, среди 60 перемещенных сегодня человек - находились более чем 9 лет в пенитенциарных заведениях на временно оккупированной территории Луганской области без решения суда. То есть, их вина не была доказана в законном порядке.

Денисова также сообщила, что следующий визит в Луганской области спланирован на конец апреля, когда украинская сторона заберет еще 60 заключенных.