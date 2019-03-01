ЛЭО предупреждает, 16 клиентов ПОН с 1 апреля могут остаться без электроснабжения

«Луганское энергетическое объединение» с 1 апреля будет вынуждено отключить от электроснабжения 16 потребителей, из-за истечения после 31 марта срока действия договора с поставщиком «последней надежды» (ПОН) и отсутствие нового поставщика.

По информации пресс-службы «Луганского энергетического объединения», согласно закону 16 клиентов «ЛЭО» в течение января-марта являются потребителями поставщика «последней надежды», договор с которым заканчивается 31 марта. Если эти потребители до конца этого месяца не найдут нового поставщика, с 1 апреля они остаются вообще без поставщика, что является основанием (согласно закону «О рынке электроэнергии») для их отключения. Поэтому, оператор системы распределения рекомендует Потребителям немедленно избрать нового электропоставщика и начать процедуру по его изменению.

«Поставщик дает заявку ОСР (оператору системы распределения) о том, что у клиента заканчивается договор о поставке электроэнергии; клиент за период с подачи заявки до окончания срока действия договора должен найти нового поставщика. В случае, если он его не находит, тогда ОСР выполняет заявку предыдущего и отключает клиента за бездоговорное пользование. А бездоговорное пользование - это по сути воровство электроэнергии, поэтому оставить клиента подключенным невозможно», - пояснил директор компании Юрий Склема.