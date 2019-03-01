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Боевики за день на Донбассе 4 раза обстреляли позиции ООС

Вчера, 18:58 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе за день, 19 марта, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Сообщается, что в течение текущих суток противник четыре раза открывал огонь по позициям украинских войск. В том числе - трижды с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В частности, боевики в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ООС в районе населенного пункта Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики в районе населенного пункта Новолуганское применили минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатометы. Кроме того, дважды применили минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вблизи села Новоалександровка.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.


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