Боевики за день на Донбассе 4 раза обстреляли позиции ООС

На Донбассе за день, 19 марта, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Сообщается, что в течение текущих суток противник четыре раза открывал огонь по позициям украинских войск. В том числе - трижды с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В частности, боевики в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ООС в районе населенного пункта Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики в районе населенного пункта Новолуганское применили минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатометы. Кроме того, дважды применили минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вблизи села Новоалександровка.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.