ПФУ отчитался о финансировании выплат на Луганщине

В Луганской области по состоянию на сегодня, 19 марта, повышение пенсий коснулось 92% пенсионеров области, а численность пенсионеров-получателей субсидий составляет 58,5 тыс. человек. Об этом сообщила глава Пенсионного фонда области Ольга Шарунова во время селекторного совещания под председательством вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, передает пресс-служба ведомства.

Так, по ее словам, месячная потребность в средствах на финансирование выплаты жилищных субсидий в Луганской области составляет 101,7 млн грн, численность пенсионеров-получателей субсидий – 58,5 тыс. человек.

Что касается субсидий, то по состоянию на 19 марта на их выплату профинансировано 80,6 млн грн, уже получили субсидии для оплаты коммунальных услуг 46,5 тыс. пенсионеров.

С 1 марта 312,6 тыс. пенсионерам произведен перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы, который учитывается для исчисления пенсии, на 17%. Повышение пенсий коснулось 92% пенсионеров Луганской области.

«По состоянию на 19 марта на выплату пенсий марта профинансировано 948,5 млн грн», – подытожила Ольга Шарунова.