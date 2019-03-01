В Рубежном на пожаре спасли двух человек

Сообщение о пожаре в Рубежном поступило 16 марта в 20:22 в службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Луганской области.

Немедленно к месту вызова были направлены дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части №13 в составе восьми человек личного состава на двух пожарных автоцистернах.

По прибытию на место пожара было установлено, что из квартиры на первом этаже идет ощутимый запах дыма. Спасатели с помощью специального инструмента открыли металлические входные двери, в квартире были обнаружены два человека, которые были выведены на свежий воздух.

Наиболее вероятная причина пожара - неосторожность при курении. В 20:34 пожар локализован, в 20:42 ликвидирован.