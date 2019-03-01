ВСУ испытывают ударные беспилотники

Вооруженные силы Украины планируют провести испытания ударных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает «Укринформ».

«Послезавтра, я могу сейчас это раскрыть, я уезжаю в командировку в одну из областей Украины, где буду принимать участие непосредственно в испытаниях ударных беспилотных летательных аппаратов, которые мы получили на основании контракта, моей договоренности с Реджепом Тайипом Эрдоганом», – сказал Порошенко.

По словам президента, ударные беспилотники значительно увеличат боевые возможности и Сил специальных операций, и наших боевых подразделений для того, чтобы дать отпор агрессору, минимизируя жертвы среди мирного населения и военнослужащих ВСУ