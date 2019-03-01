В зоне операции Объединенных сил погиб военнослужащий

В районе проведения операции Объединенных сил 18 марта российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции подразделений ООС, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение, один военный погиб. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Все обстрелы российско-оккупационные войска провели в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов - вблизи села Екатериновка; дважды - из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Хутор Вильный.

По данным разведки, 18 марта ответным огнем двое оккупантов были ликвидированы и двое ранены. Также уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника.