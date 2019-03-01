Правозащитники: Процесс пересечения КПВВ в феврале ускорился

Процесс пересечения большинства контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе ускорился в феврале.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга БФ «Право на защиту» за минувший месяц.

В основу мониторингового отчета «Пересечение линии соприкосновения через КПВВ» положены данные, собранные в течение 38 визитов на пять контрольных пунктов въезда-выезда.

«Процесс пересечения ускорился по сравнению с предыдущим месяцем на всех КПВВ, кроме «Гнутово» (в связи с временными неудобствами, вызванными реконструкцией)», - говорится в сообщении.

Однако, в конце февраля работники ГПСУ начали использовать новую базу данных «Е-Инспектор», содержащую данные о должниках, автомобилях в розыске и тому подобное.

Эти изменения и увеличение пропускной способности на неподконтрольной украинской власти территории вызвали очереди в конце месяца на «0» блокпосту и контролируемой украинским правительством части региона.