В Рубежном пьяный автомобилист без прав врезался в здание и сбежал с места аварии

В Рубежном пьяный водитель врезался в здание и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

«Прибыв на вызов о нарушении ПДД патрульные Рубежного обнаружили поврежденный автомобиль Gelly CK и двух нетрезвых граждан. Как оказалось, 57-летний мужчина после совместного употребления алкогольных напитков, позволил сесть за руль своего автомобиля Gelly знакомому, который не имел водительского удостоверения. Не справившись с управлением молодой человек совершил наезд на здание и, чтобы избежать ответственности, скрылся с места ДТП», – говорится в сообщении.

«Итогом совместного отдыха двух знакомых стало составление ряда административных материалов. За управление автомобилем в состоянии опьянения, без водительского удостоверения, оставление места совершения ДТП и нарушения ПДД, что привело к ДТП, относительно 18-летнего мужчины патрульные составили три протокола по ч. 1 ст. 130, ст. 124 и ст. 122-4 КУоАП и вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 КоАП», – сообщили в полиции.

Правоохранители добавили, что владелец автомобиля получил от полицейских протокол за передачу права управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения согласно ч. 1 ст. 130 КУоАП и постановление за передачу управления лицу, не имеющему водительского удостоверения согласно ч. 2 ст. 126 КоАП.