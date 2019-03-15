Россиянин организовал канал переправки нелегалов через Украину

На границе с Россией ликвидирован канал незаконной переправки в Украину граждан Вьетнама и Индии и разоблачен его российский организатор, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По информации оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы, пограничники Луганского отряда, из состава Объединенных сил на границе с Россией задержали группу незаконных мигрантов.

Непосредственное перемещение «путешественников» из Южной Азии преступники планировали реализовать эти выходные.

После задержания группы из 8 иностранцев в ходе оперативных мероприятий на окраине н.п. Россыпное пограничники обнаружили и задержали двух мужчин славянской внешности. Они скрывались от пограничного наряда в лесополосе. Выяснилось, что лица - граждане Украины, жители приграничья, и были переправщиками нелегалов.

Во время проведения фильтрационных мероприятий оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили, что накануне одному из задержанных украинцев позвонил россиянин, житель приграничья. Он сообщил украинцу, что ему и его товарищу, необходимо будет встретить на границе восемь граждан Вьетнама и Индии, которых в дальнейшем необходимо переправить через государственную границу Украины и доставить в тыловые районы страны. Вместе с тем гражданин России пообещал, что при таких условиях пособники получат денежное вознаграждение в размере 650 долларов.

Кроме того, пограничники выяснили, что нелегальные мигранты за «путешествие» через украинскую границу заплатили около 3800 долларов, большую часть которых присвоил российский организатор. На мобильном телефоне одного из «путешественников» выявлены медиафайлы, на которых видно документирование расчета.

О задержании незаконных мигрантов, которые незаконно пересекли границу из России украинские пограничники сообщили смежной стороне, однако несмотря на неопровержимые доказательства нарушения, российская сторона отказалась принимать назад «незваных гостей».

По факту незаконной переправки через границу восьми иностранцев пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, следственными подразделениями которой в отношении причастных лиц начато досудебное расследование по ст. 332 УК Украины. Кроме того, на нарушителей государственной границы составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204 КУоАП.