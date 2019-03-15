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На Луганщине полицейские нашли 4-летнего ребенка

Сегодня, 09:54 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине полицейские установили местонахождение 4-летнего мальчика, которого из дома выгнала бабушка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что вечером 16 марта в полиция Лисичанска позвонила местная жительница и сообщила, что 61-летняя сваха выгнала из квартиры 4-летнего внука, местонахождение которого неизвестно.

На поиски мальчика был ориентирован весь личный состав Лисичанского отдела полиции, приданные силы и патрульные наряды. Во время поквартирного обхода полицейские установили местонахождение ребенка. Мальчик находился у соседа, который его приютил.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия, полицейские выяснили, что 26-летняя мать мальчика оставила сына у 61-летней бабушки, которая из-за сильного алкогольного опьянения отругала ребенка и выставила мальчика в легкой одежде, без обуви в подъезд.

«Семья мальчика находится на учете службы по делам детей, мать не работает, злоупотребляет алкогольными напитками и уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Именно поэтому было принято решение об изъятии малолетнего из семьи и помещении его в центр социально-психологической реабилитации», – сообщили в полиции.

В отношении матери мальчика составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». В отношении бабушки решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 173-2 КУоАП «Совершение насилия в семье».


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