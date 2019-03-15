» » Боевики за сутки десять раз обстреляли позиции Объединенных сил

Боевики за сутки десять раз обстреляли позиции Объединенных сил

Сегодня, 09:19 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе боевики десять раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС 

В частности, 17 марта противник десять раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Кроме того, российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также трижды применили противотанковые ракетные комплексы.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пронивник дважды обстрелял наши опорные пункты. В частности, из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 120 мм - вблизи города Марьинка.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Новолуганское.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - заявили в штабе ООС.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:19

Боевики за сутки десять раз обстреляли позиции Объединенных сил

15-03-2019, 18:18

В ОРЛО жалуются на отсутствие медиков

15-03-2019, 17:58

Почти треть украинцев согласны на автономию «Л/ДНР» в составе Украины

15-03-2019, 17:20

Заместителем главы СММ ОБСЕ в Украине стала Антье Граве

15-03-2019, 16:47

Полицейские Луганщины заступили на охрану публичной безопасности и правопорядка на выходные дни

15-03-2019, 16:44

КПВВ "Новотроицкое" закроется на ремонт

15-03-2019, 16:40

В Лисичанске задержали «телефонного террориста» с настоящей взрывчаткой

15-03-2019, 15:56

На Донбассе в очереди на КПВВ умерли два человека

15-03-2019, 14:59

Плательщики Луганщины перечислили в бюджет более 442 млн грн ЕСВ

15-03-2019, 14:58

Порошенко рассказал о повышении выплат бойцам ВСУ

15-03-2019, 13:59

Луганская область получила субвенцию от Кабмина

15-03-2019, 13:47

Лисичанск рискует остаться без воды и тепла

Новости Украины:

Сегодня, 09:19

Боевики за сутки десять раз обстреляли позиции Объединенных сил

15-03-2019, 18:13

Судья «Верховного суда ДНР» заочно получила 10 лет тюрьмы с конфискацией

15-03-2019, 17:59

На границе Украины с Венгрией откроют еще один пункт пропуска

15-03-2019, 17:01

В Днепре закрыли школу, в которой массово отравились дети

15-03-2019, 16:54

Между Киевом и Ужгородом возобновили авиасообщение

15-03-2019, 14:59

В список наблюдателей ОБСЕ на выборы в Украине попали 24 россиянина

15-03-2019, 13:49

Хакеры готовили кибератаку во время выборов президента

15-03-2019, 12:30

В Ровно сгорел двухэтажный пассажирский автобус

15-03-2019, 12:27

ЕБРР и ЕС открыли новую программу кредитования малого и среднего бизнеса в Украине

15-03-2019, 11:12

За нападение на сотрудника АП Бухтатого задержан гражданин Армении

15-03-2019, 10:15

Под Киевом ограбили ювелирный магазин

15-03-2019, 09:49

Авиакомпания МАУ сообщила, что сокращает время посадки пассажиров на борт

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 