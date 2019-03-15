Боевики за сутки десять раз обстреляли позиции Объединенных сил

На Донбассе боевики десять раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС

В частности, 17 марта противник десять раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Кроме того, российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также трижды применили противотанковые ракетные комплексы.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пронивник дважды обстрелял наши опорные пункты. В частности, из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 120 мм - вблизи города Марьинка.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Новолуганское.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - заявили в штабе ООС.