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В ОРЛО жалуются на отсутствие медиков

Сегодня, 18:18 citynews.net.ua | Напечатать

В больницах на подконтрольной группировке «ЛНР» территории наблюдается дефицит медицинских работников. Об этом заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко.

По ее словам, на сегодняшний день нет ни одного учреждения здравоохранения, «которое не испытывало бы кадровый голод», несмотря на то, что практически все специалисты работают по совместительству. Пащенко добавила, что темпы нехватки персонала нарастают.

По ее данным, сегодня на подконтрольной «ЛНР» территории медицинскую помощь оказывают свыше 4 тысяч врачей (4107) и свыше 10 тысяч (10194) средних медицинских работников. Она отметила, что это «явно недостаточно»: укомплектованность врачебными кадрами составляет 48,9%, а средним медперсоналом — 62,4%. Из них 41,3% врачей и 21,7% средних медицинских работников пенсионного возраста.

В сравнении с 2017 годом общее количество врачей уменьшилось на 0,8% по всем основным врачебным специальностям, а количество средних медицинских работников уменьшилось на 4,4%. Наиболее низкая укомплектованность врачами сохраняется в прифронтовых городах Кировске, Первомайске и Славяносербском районе.

При этом ситуацию не улучшает и ежегодное увеличение количества выпускников подконтрольного «ЛНР» медицинского университета (2015г. — 218 чел., 2016г. — 223, 2017г. — 238, 2018г. — 266) и медицинского колледжа (2015г. — 313 чел., 2016г. — 308, 2017г. — 306, 2018г. — 320).

По словам Пащенко, часть молодых специалистов, получивших бесплатное образование, выезжает с целью трудоустройства в соседние государства, где уровень заработной платы выше.

Так, в 2018 году из окончивших интернатуру 187 молодых врачей-специалистов приступили к работе 167.


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