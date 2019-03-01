Заместителем главы СММ ОБСЕ в Украине стала Антье Граве

Заместителем главы Специальной мониторинговой миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине стала Антье Граве.

Об этом сообщает ОБСЕ в Facebook.

В ОБСЕ сообщили, что на этой неделе на должность заместительницы главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине вступила Граве.

Граве ранее работала с ООН, Европейским союзом и правительством Германии. Также она работала в Афганистане, Пакистане, Йемене, на Гаити, и приобрела значительный опыт работы в сфере предотвращения и разрешения конфликтов.