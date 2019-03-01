Луганская область получила субвенцию от Кабмина

В Луганской области на 100% проведены расчеты по льготам и жилищным субсидиям на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

В марте из государственного бюджета получена субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в общей сумме 1 288,7 тысяч гривен. Это составляет 100% зарегистрированных бюджетных обязательств по указанным льготам и субсидиям по состоянию на 1 марта 2019 года.

Соответствующая субвенция была получена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.2002 № 256 «Об утверждении Порядка финансирования расходов местных бюджетов на осуществление мероприятий по выполнению государственных программ социальной защиты населения за счет субвенций из государственного бюджета».