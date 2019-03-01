ЦИК исключил видеонаблюдение на выборах

На выборах 2019 не будет видеонаблюдения на избирательных участках.

Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает РБК-Украина.

По его словам, видеонаблюдение на избирательных участках не предусмотрено законом о выборах президента. Он напомнил, что ранее в Украине пытались внедрить такую систему, на что было потрачено около 1 млрд гривен, однако она оказалось неэффективной.

Радченко также отметил, что органы государственной власти или местного самоуправления при желании или необходимости могут устанавливать камеры наблюдения, но "исключительно из соображений безопасности", а не для наблюдения за голосованием.